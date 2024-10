Ilfattoquotidiano.it - “Sono in partenza per Los Angeles, il piano è in piedi”: Emma rivela il suo stratagemma per affrontare la paura di volare

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladiè un problema comune a molte persone, persino ai personaggi famosi. Tra questi c’è ancheMarrone, che però, con grande coraggio, ha deciso dila sua fobia e di superare questo limite. Missione compiuta, a quanto pare. La cantante è riuscita a prendere l’aereo e averso Los, ma non senza un pizzico di ansia e di ironia, come ha documentato nelle sue storie Instagram. “Ottimo. Eccoci qua”, ha scrittoprima di partire per l’aeroporto. “Ho dormito solo 2 ore. Ilper crollare in aereo è ancora in“. Unche, tra le righe,la tensione e la preoccupazione per il volo imminente. Manon si lascia abbattere e, una volta a bordo, cerca di scacciare lacon un messaggio positivo: “inper Los. Mi sento bene, va tutto bene, andrà tutto bene. Appena atterro mi faccio viva“.