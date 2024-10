Smerciava droga ai domiciliari, arrestato dalla Polizia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 30 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. ?A seguito di attività info-investigativa, i Falchi della Squadra Mobile hanno messo sotto osservazione un edificio ove era stato notato un insolito via vai di ragazzi, alcuni noti tossicodipendenti, soprattutto nelle ore serali. ?Da ulteriori accertamenti, è emerso che proprio in quel palazzo dimorava un giovane con numerosi precedenti penali alle spalle in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari. ?Al fine di dar riscontro ai propri sospetti, gli investigatori, unitamente ad una pattuglia del Commissariato Borgo, hanno effettuato un’ispezione dell’appartamento. Tarantinitime.it - Smerciava droga ai domiciliari, arrestato dalla Polizia Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLadi Stato haun pregiudicato tarantino di 30 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. ?A seguito di attività info-investigativa, i Falchi della Squadra Mobile hanno messo sotto osservazione un edificio ove era stato notato un insolito via vai di ragazzi, alcuni noti tossicodipendenti, soprattutto nelle ore serali. ?Da ulteriori accertamenti, è emerso che proprio in quel palazzo dimorava un giovane con numerosi precedenti penali alle spalle in materia di stupefacenti ed attualmente sottoposto al regime degli arresti. ?Al fine di dar riscontro ai propri sospetti, gli investigatori, unitamente ad una pattuglia del Commissariato Borgo, hanno effettuato un’ispezione dell’appartamento.

