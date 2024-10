Sinner e una semifinale da non sottovalutare: Machac ha vinto anche un oro alle Olimpiadi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner si è qualificato brillantemente alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi di gran carriera sullo statunitense Ben Shelton e sul russo Daniil Medvedev: il numero 1 del mondo ha giganteggiato contro i due rivali più accreditati trovati sul cemento della località cinese e ora ha messo nel mirino l’atto conclusivo del torneo, visto che partirà con i favori del pronostico contro il ceco Tomas Machac. Il fuoriclasse altoatesino dovrà stare molto attento a un avversario decisamente ostico e galvanizzato dalla grande impresa compiuta ai quarti, dove ha annichilito in due set il formidabile spagnolo Carlos Alcaraz. Tomas Machac ha fatto saltare l’annunciata sfida tra i primi due giocatori del ranking ATP, impedendo la rivincita della recente finale dell’ATP 500 di Pechino vinta dall’iberico. Oasport.it - Sinner e una semifinale da non sottovalutare: Machac ha vinto anche un oro alle Olimpiadi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Janniksi è qualificato brillantementesemifinali del Masters 1000 di Shanghai, imponendosi di gran carriera sullo statunitense Ben Shelton e sul russo Daniil Medvedev: il numero 1 del mondo ha giganteggiato contro i due rivali più accreditati trovati sul cemento della località cinese e ora ha messo nel mirino l’atto conclusivo del torneo, visto che partirà con i favori del pronostico contro il ceco Tomas. Il fuoriclasse altoatesino dovrà stare molto attento a un avversario decisamente ostico e galvanizzato dalla grande impresa compiuta ai quarti, dove ha annichilito in due set il formidabile spagnolo Carlos Alcaraz. Tomasha fatto saltare l’annunciata sfida tra i primi due giocatori del ranking ATP, impedendo la rivincita della recente finale dell’ATP 500 di Pechino vinta dall’iberico.

