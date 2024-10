Si sottopongo a trapianto per salvarsi ma scoprono di essere positivi al test Hiv: scandalo in Brasile (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il grave caso di malasanità che ha coinvolto diversi pazienti curati negli ospedali di Rio de Janeiro, in Brasile, a cui sarebbero stati impiantati organi mai controllati né sottoposti ai consueti test. Una ditta privata certificava i test mai avvenuti dando il via libera agli organi mai controllati. Fanpage.it - Si sottopongo a trapianto per salvarsi ma scoprono di essere positivi al test Hiv: scandalo in Brasile Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il grave caso di malasanità che ha coinvolto diversi pazienti curati negli ospedali di Rio de Janeiro, in, a cui sarebbero stati impiantati organi mai controllati né sottoposti ai consueti. Una ditta privata certificava imai avvenuti dando il via libera agli organi mai controllati.

