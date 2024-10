Se stai comprando un gioco, Steam ti avvisa che non stai davvero comprando la proprietà di un gioco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Steam aggiorna i termini di servizio: i giochi sono licenze, non proprietà. È l’effetto di una legge californiana che però Steam ha declinato a livello globale Dday.it - Se stai comprando un gioco, Steam ti avvisa che non stai davvero comprando la proprietà di un gioco Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)aggiorna i termini di servizio: i giochi sono licenze, non. È l’effetto di una legge californiana che peròha declinato a livello globale

