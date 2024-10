Roma-Inter, probabili formazioni: Lautaro verso la panchina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riprende con una sfida di grande fascino: Roma contro Inter. Il calcio d'inizio è programmato per le 20:45 di domenica 20 ottobre 2024 allo Stadio Olimpico Ilnerazzurro.it - Roma-Inter, probabili formazioni: Lautaro verso la panchina Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riprende con una sfida di grande fascino:contro. Il calcio d'inizio è programmato per le 20:45 di domenica 20 ottobre 2024 allo Stadio Olimpico

Pellegrini squalificato - torna subito a Roma. Spalletti chiama un ex Inter - Spalletti sostituisce Pellegrini con un ex Inter RICHIAMATO – Al posto di Pellegrini, il CT Luciano Spalletti ha convocato Nicolò Zaniolo, ora in forza all’Atalanta, per completare la rosa azzurra. La Roma, intanto, sfrutterà il tempo extra con il suo capitano per preparare una partita che potrebbe essere decisiva nella lotta in campionato. (Inter-news.it)

Inzaghi a lavoro con la difesa quasi al completo prima di Roma-Inter - Proprio sulla fase difensiva dovrà lavorare il tecnico nerazzurro, pensando a Roma-Inter in programma subito dopo la sosta. Tra i presenti quasi tutto il reparto difensivo. DIFESA QUASI AL COMPLETO – Nuovo giorno di lavoro ad Appiano Gentile durante la sosta per le Nazionali, ma in preparazione di una sfida importante come quella contro la Roma in campionato. (Inter-news.it)