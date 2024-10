Rete fognaria “ridotta“ per lavori. Viale Campania finisce sott’acqua (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viale Campania e via Philips ancora allagate dalle forti piogge e il traffico va in tilt. È successo ancora ieri mattina a Monza a causa dell’annunciata allerta meteo. Le intense piogge della notte hanno fatto sentire i loro effetti in mattinata sulla circolazione. Ancora trasformata in un fiume via Philips, transitabile a senso unico alternato, con la presenza del personale della polizia locale per la gestione del traffico. "L’arteria è allagata a causa dell’effetto combinato delle forti piogge e dei lavori urgenti di messa in sicurezza che BrianzAcque ha in corso lungo Viale Campania – hanno fatto sapere dal Comune di Monza –. Ilgiorno.it - Rete fognaria “ridotta“ per lavori. Viale Campania finisce sott’acqua Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)e via Philips ancora allagate dalle forti piogge e il traffico va in tilt. È successo ancora ieri mattina a Monza a causa dell’annunciata allerta meteo. Le intense piogge della notte hanno fatto sentire i loro effetti in mattinata sulla circolazione. Ancora trasformata in un fiume via Philips, transitabile a senso unico alternato, con la presenza del personale della polizia locale per la gestione del traffico. "L’arteria è allagata a causa dell’effetto combinato delle forti piogge e deiurgenti di messa in sicurezza che BrianzAcque ha in corso lungo– hanno fatto sapere dal Comune di Monza –.

