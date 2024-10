Ragazzina messa incinta e poi stuprata dal padre all'ospedale Sant'Anna di Torino: chiesta condanna a dieci anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) dieci anni di carcere: è la richiesta di pena formulata ieri, giovedì 10 ottobre 2024, dal procuratore aggiunto di Torino Cesare Parodi per il lavapiatti filippino oggi di 38 anni che nel luglio dello scorso anno violentò (immortalato dalle immagini delle telecamere che poi portarono al suo Torinotoday.it - Ragazzina messa incinta e poi stuprata dal padre all'ospedale Sant'Anna di Torino: chiesta condanna a dieci anni Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)di carcere: è la ridi pena formulata ieri, giovedì 10 ottobre 2024, dal procuratore aggiunto diCesare Parodi per il lavapiatti filippino oggi di 38che nel luglio dello scorso anno violentò (immortalato dalle immagini delle telecamere che poi portarono al suo

