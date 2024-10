Facta.news - Questo video non dimostra che Kamala Harris ha utilizzato il gobbo per rispondere alle domande degli elettori

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’11 ottobre 2024 è stato pubblicato su X un post secondo cui «Univision ha trasmesso accidentalmente la prova chehaun» a un incontro pubblico con. Nel tweet è presente anche un filmato, di 13 secondi, diche parla a una platea in uno studio televisivo; davanti a, in piedi al centro dello studio, compaiono due teleprompter (meglio noti come “”) con delle scritte. Il contenuto è stato presentato in maniera fuorviante e diffonde una notizia falsa. Il 10 ottobre 2024, attuale vicepresidenteStati Uniti e candidata democraticapresidenziali di novembre 2024, è stata ospite di un town hall – ovvero un incontro in cui gliincontrano, sollevano questioni e pongonoai politici – organizzato a Las Vegas da Univision, rete televisiva statunitense in lingua spagnola.