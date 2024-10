Punta 2 euro al '10eLotto' e ne vince 52mila (Di venerdì 11 ottobre 2024) Festa grande a Manfredonia grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 10 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 52mila euro in seguito a un '9 Oro' in un'estrazione frequente, ogni 5 minuti, con una giocata del valore di 2 euro. La vincita fa il paio con la quaterna che ha consentito Foggiatoday.it - Punta 2 euro al '10eLotto' e ne vince 52mila Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Festa grande a Manfredonia grazie al. Nel concorso di giovedì 10 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vintiin seguito a un '9 Oro' in un'estrazione frequente, ogni 5 minuti, con una giocata del valore di 2. La vincita fa il paio con la quaterna che ha consentito

