Prete casertano indagato per pedopornografia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Don Guido S., sacerdote originario di Gioia Sannitica e che è presta la propria opera pastorale a Sant'Agata de Goti, è indagato dalla Procura di Benevento per detenzione di materiale pedopornografico. Il vescovo Mazzafaro della diocesi di Cerreto Sannita, in una nota, "assicura agli organi Casertanews.it - Prete casertano indagato per pedopornografia Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Don Guido S., sacerdote originario di Gioia Sannitica e che è presta la propria opera pastorale a Sant'Agata de Goti, èdalla Procura di Benevento per detenzione di materiale pedopornografico. Il vescovo Mazzafaro della diocesi di Cerreto Sannita, in una nota, "assicura agli organi

