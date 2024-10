Picchia la moglie invalida con una mazza di legno arrestato

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto La, 68 anni,, era seduta su una sdraio e lui lava con unadi. È la scena che hanno notato i carabinieri quando, a seguito di una segnalazione anonima, sono giunti un un’abitazione di Agerola, in provincia di Napoli. I carabinieri corrono in soccorso dell’anziana e bloccano l’uomo. Le lesioni sono evidenti ed è necessario l’intervento del personale del 118. Per la vittima, un’edema al capo e il trasferimento in ospedale. Poco prima del ricovero nella struttura sanitaria – dove la donna tuttora permane per le sue pregresse condizioni di salute – i militari raccolgono la denuncia della donna. I carabinieri ricostruiscono la vicenda: i maltrattamenti e vessazioni andrebbero avanti da due anni.