Pasta proteica e Verdicchio delle Marche protagonisti al G7 Salute

Ancona, 11 ottobre 2024 – Le aziende del'enogastronomia marchigiane protagoniste al G7 Salute ad Ancona. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospiterà i rappresentanti degli Stati Membri del G7, il Commissario Europeo per la Salute e la sicurezza alimentare e i Ministri della Salute dei Paesi ospiti: Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita, oltre ai rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la Fao, l'Oms e l'Ocse. Uno dei temi principali che verranno affrontati nella Riunione sarà la prevenzione lungo tutto l'arco della vita, a partire dalla fase prenatale, attraverso strategie di prevenzione e la promozione di stili di vita sani.

Eccellenze marchigiane in vetrina: il pastificio Spinosi di Fermo, sensibile da anni proprio alla promozione di stili di vita sani, presente all'evento come partner. In prima fila anche la cantina San ...

