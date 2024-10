Lanazione.it - Palazzo comunale, perdita d’acqua. Uffici chiusi e anagrafe trasferita

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Unaneldi Vernio, avvenuta ieri, ha portato alla chiusura degliscuola e tributi e allo spostamento, a Vaiano, dell’. Si tratta di provvedimenti temporanei in attesa del ripristino della sede. È davvero una settimana difficile per la Valbisenzio e per il Comune di Vernio in particolare. Dopo le allerte meteo e la frana sulla Sr 325, sul versante emiliano con ripercussioni sull’Alta Valle, ieri mattina l’amministrazione si è trovata con unainche ha reso momentaneamente inutilizzabili gli. Mentre si è provveduto, nel più breve tempo possibile, al ripristino della sede, sono stati presi provvedimenti per garantire il servizio ai cittadini.