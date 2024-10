Orgoglio e pregiudizio, Netflix al lavoro su una nuova serie (Di venerdì 11 ottobre 2024) Anche Netflix ha deciso di tuffarsi nel mondo di Orgoglio e pregiudizio. Dopo l’annuncio della Bbc su La sorella dimenticata, spin-off del celebre romanzo, incentrato su Mary Bennet, la piattaforma streaming ha avviato lo sviluppo di una serie tivù dedicata al capolavoro di Jane Austen. Ancora in attesa del via libera definitivo, il progetto non ha ancora un cast, pertanto non si sa chi potrebbe interpretare Lizzy e il signor Darcy. C’è già tuttavia il nome per la sceneggiatura: sarà opera della scrittrice Dolly Alderton, autrice del bestseller internazionale Tutto quello che so sull’amore, che Variety ha definito una «vera e propria Bibbia per le donne della Generazione Z». Per Netflix sarà invece il secondo adattamento di un’opera di Austen dopo Persuasione del 2022 con protagonista Dakota Johnson. La scrittrice Dolly Alderton (Getty Images). Lettera43.it - Orgoglio e pregiudizio, Netflix al lavoro su una nuova serie Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ancheha deciso di tuffarsi nel mondo di. Dopo l’annuncio della Bbc su La sorella dimenticata, spin-off del celebre romanzo, incentrato su Mary Bennet, la piattaforma streaming ha avviato lo sviluppo di unativù dedicata al capodi Jane Austen. Ancora in attesa del via libera definitivo, il progetto non ha ancora un cast, pertanto non si sa chi potrebbe interpretare Lizzy e il signor Darcy. C’è già tuttavia il nome per la sceneggiatura: sarà opera della scrittrice Dolly Alderton, autrice del bestseller internazionale Tutto quello che so sull’amore, che Variety ha definito una «vera e propria Bibbia per le donne della Generazione Z». Persarà invece il secondo adattamento di un’opera di Austen dopo Persuasione del 2022 con protagonista Dakota Johnson. La scrittrice Dolly Alderton (Getty Images).

