(Adnkronos) – Migliorare la vita dei pazienti nel rispetto della loro privacy e sicurezza. Questo possono fare i dati sintetici, nuova frontiera dell'innovazione sanitaria e al centro del dibattito ospitato in 'Casa Novartis' nel contesto della Milano Digital Week. Esperti di Intelligenza artificiale (Ai), privacy dei dati, ricerca e innovazione medico-scientifica hanno messo in luce

Novartis e Aindo presentano il primo Paper su ruolo dati sintetici - Roma, 11 ott. Oltre a fornire una panoramica tecnica e giuridica rispetto ai dati sintetici, analizza le normative attuali e future (compresi i recenti Ai Act e European Health Data Space). Nel corso degli ultimi anni, i progressi tecnologici hanno trasformato profondamente il settore della salute, in particolare attraverso l'utilizzo dell'AI per raccogliere, analizzare e interpretare grandi ... (Liberoquotidiano.it)

La sovrabbondanza di dati sintetici sul web e il rischio di collasso delle IA generative - Ormai lo abbiamo imparato: per il loro sviluppo, le reti neurali artificiali hanno bisogno di quantità mastodontiche di dati, fondamentali per l’addestramento supervisionato che ha dato vita a miracoli informatici come Chat GPT o Claude. Ma peggiori per cosa? Per l’addestramento delle intelligenze artificiali stesse. (Linkiesta.it)