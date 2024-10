Nations League: doppio Undav per la Germania, Dovbyk batte Kvara. Vince la Turchia di Calhanoglu e Yildiz (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Nations League prosegue spedita e dopo la serata che ha decretato il pareggio tra Italia e Belgio oggi va in scena un`altra ricca tornata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Laprosegue spedita e dopo la serata che ha decretato il pareggio tra Italia e Belgio oggi va in scena un`altra ricca tornata

Nations League - tutti i risultati : vincono Germania e Turchia - pareggia l’Olanda in Ungheria - I risultati della terza giornata di Nations League giocata venerdì 11 ottobre: ecco come sono andate le partite Si è concluso questo venerdì di calcio giocato con la Nations League protagonista. Arrivano le vittorie di Germania e Turchia con i tedeschi vincenti in Bosnia per 2-1 mentre la squadra di Montella supera l’esame Montenegro di […]. (Calcionews24.com)

Nations League 2024/2025 - risultati e classifiche - Nel mezzo la fase a gironi (con la suddivisione nelle quattro leghe) che decreterà le qualificate alla Final Four. , 21? Muriqi, 48? Rrahmani, 55? Dellova) C2 Romania – Lituania 3-1 (4? Mihaila, 34? Kucys, 87? rig. Al via la Uefa Nations League 2024/2025. Castagne, 48? Tielemans, 53? De Bruyne) A2 Francia – Italia 1-3 (1? Barcola, 30? Dimarco, 51? Frattesi, 74? Raspadori) B3 Kazakistan – ... (Sportface.it)

Highlights e gol Bosnia-Germania 1-2 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - . Il video con gli highlights e i gol di Bosnia-Germania 1-2, match valido per la terza giornata dei gironi di Nations League 2024/2025. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. A Zenica nel gruppo 3 della Lega A i tedeschi si portano sul doppio vantaggio grazie a uno scatenato Undav, poi però nella ripresa i padroni di casa si fanno sentire e accorciano con Dzeko, ma non basta per ... (Sportface.it)