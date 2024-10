Napoli, malore a scuola: morto un bimbo di 10 anni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un bambino di 10 anni è morto a scuola per un probabile malore a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli. È accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, il bimbo durante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo. Lapresse.it - Napoli, malore a scuola: morto un bimbo di 10 anni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un bambino di 10per un probabilea Quarto Flegreo, in provincia di. È accaduto all’Istituto Borsellino di via Crocillo. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, ildurante la ricreazione si sarebbe accasciato al suolo e avrebbe perso conoscenza. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo.

