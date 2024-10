Nadal, Federer, Djokovic: l’immortale trittico del tennis (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera", Rafael Nadal lascia il tennis ma non lascerà mai Roger e Nola L'articolo Nadal, Federer, Djokovic: l’immortale trittico del tennis proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Nadal, Federer, Djokovic: l’immortale trittico del tennis Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Nella vita tutto ha un inizio e una fine e penso che sia il momento giusto per chiudere la mia carriera", Rafaellascia ilma non lascerà mai Roger e Nola L'articolodelproviene da Il Difforme.

Gli omaggi a Nadal per il suo addio al tennis - Federer : «Speravo che questo giorno non arrivasse mai». Djokovic : «Rafa - è stato un onore» - Adesso, però, con l’addio di Rafael Nadal, ne resta solo uno a contendere Masters e Slam alle nuove leve: Novak Djokovic. Sarò lì di persona per rendere omaggio alla tua carriera stellare». Il quale, rispondendo al video di congedo pubblicato dallo spagnolo, ha scritto: «Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. (Open.online)

Gli omaggi a Nadal per il suo addio al tennis - Federer : «Speravo che questo giorno non arrivasse mai». Djokovic : «Rafa - è stato un onore» - In chiusura, una promessa: «Ti auguro il miglior addio possibile a Malaga con la squadra spagnola di Coppa Davis. Grazie per i ricordi indimenticabili e per tutti gli incredibili traguardi nel gioco che amiamo. La tua passione per la rappresentanza della Spagna è sempre stata straordinaria». Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più ... (Open.online)

Perché Rafa Nadal è l’unico tennista al mondo a possedere il trofeo del Roland Garros - Rafa Nadal non solo detiene il record assoluto di vittorie al Roland Garros, col numero mostruoso di 14, ma possiede anche fisicamente il trofeo, la mitica Coppa dei Moschettieri: è l'unico al mondo.Continua a leggere . (Fanpage.it)