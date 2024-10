Ilgiorno.it - Monza, stretta sulla sicurezza: pattuglia fissa dei militari in centro e alla stazione

(Di venerdì 11 ottobre 2024)– Unadidalle 19 all’1 di notte ine un’altra nelstorico. E’ questa la novità che esce dall’ultimo Comitato provinciale per l’Ordine e lapubblica ditenutosi l’altro giorno in Prefettura. Perché se anche i reati denunciati nei primi sei mesi dell’anno sono considerati in linea con gli anni precedenti, evidentemente qualcosa bisognava fare. È stata rilevata dunque l’opportunità di aumentare l’attenzione su alcuni contesti cittadini in cui si registrano con maggiore frequenza episodi di degrado e, in taluni casi, di illegalità, di cui i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina hanno evidenziato la capacità di ingenerare preoccupazione nella cittadinanza.