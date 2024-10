Mobilità urbana, a Marta González il Premio Lagrange-Fondazione Crt (Di venerdì 11 ottobre 2024) Docente alla Berkeley University, ha sviluppato nuovi metodi che sfruttano i dati per rendere le città più vivibili, meno inquinate, e più resilienti ad eventi climatici estremi Repubblica.it - Mobilità urbana, a Marta González il Premio Lagrange-Fondazione Crt Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Docente alla Berkeley University, ha sviluppato nuovi metodi che sfruttano i dati per rendere le città più vivibili, meno inquinate, e più resilienti ad eventi climatici estremi

Un veicolo elettrico dedicato al settore medicale e alla micromobilità urbana a firma RadiciGroup - Acerbis e Genny Factory - In particolare RadiciGroup ha fornito tecnopolimeri ad altissime prestazioni e ha supportato tutta la progettazione attraverso il suo Engineering Service – un servizio ingegneristico interno che, attraverso avanzati sistemi di simulazione numerica, consente di prevedere i comportamenti dei manufatti già nelle primissime fasi del loro sviluppo e di ottimizzare la progettazione – con l’obiettivo ... (Bergamonews.it)

Hyundai Inster - debutta lo sport utility compatto ed elettrico per la mobilità urbana – FOTO - 000 euro. Il tutto si trova nella consolle centrale, che è molto compatta ed è pensata proprio per liberare spazio per chi si accomoda nella Inster. Il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato, ma partirà da circa 25. “Koreanness è la parola che rappresenta l’ingrediente segreto di tutti i nostri prodotti”. (Ilfattoquotidiano.it)

Settimana Europea della Mobilità 2024 : FIAT - leader nella mobilità sostenibile urbana - scende in campo con iniziative straordinarie - FIAT si distingue ancora una volta come Brand attento alla sostenibilità nella mobilità urbana, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità 2024, la campagna di sensibilizzazione sui temi della mobilità urbana sostenibile promossa dalla Commissione Europea. . L’appuntamento annuale andrà in. (Today.it)