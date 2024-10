Meret in pieno recupero, ma potrebbe saltare Empoli-Napoli (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante il portiere del Napoli Alex Meret stia ben recuperando dall’infortunio potrebbe saltare la sfida contro l’Empoli. Alex Meret potrebbe saltare la sfida di campionato L'articolo Meret in pieno recupero, ma potrebbe saltare Empoli-Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Meret in pieno recupero, ma potrebbe saltare Empoli-Napoli Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nonostante il portiere delAlexstia ben recuperando dall’infortuniola sfida contro l’. Alexla sfida di campionato L'articoloin, maproviene da ForzAzzurri.net.

