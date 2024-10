Media, Hezbollah prepara guerra di logoramento con nuovi vertici (Di venerdì 11 ottobre 2024) Hezbollah si sta preparando per una lunga guerra di logoramento nel Libano meridionale, dopo che Israele ne ha annientato i vertici, con un nuovo comando militare a dirigere il lancio di razzi e il conflitto via terra: lo riporta Reuters sul suo sito citando due fonti. Hezbollah è stato indebolito da tre settimane di devastanti colpi israeliani, in particolare dall'uccisione del suo leader Sayyed Hassan Nasrallah. Secondo quattro fonti a conoscenza delle sue operazioni, il gruppo sostenuto dall'Iran possiede ancora una notevole riserva di armi, tra cui i suoi missili di precisione più potenti, che non ha ancora utilizzato, nonostante le ondate di attacchi aerei che, secondo Israele, hanno gravemente impoverito il suo arsenale. Quotidiano.net - Media, Hezbollah prepara guerra di logoramento con nuovi vertici Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024)si stando per una lungadinel Libano meridionale, dopo che Israele ne ha annientato i, con un nuovo comando militare a dirigere il lancio di razzi e il conflitto via terra: lo riporta Reuters sul suo sito citando due fonti.è stato indebolito da tre settimane di devastanti colpi israeliani, in particolare dall'uccisione del suo leader Sayyed Hassan Nasrallah. Secondo quattro fonti a conoscenza delle sue operazioni, il gruppo sostenuto dall'Iran possiede ancora una notevole riserva di armi, tra cui i suoi missili di precisione più potenti, che non ha ancora utilizzato, nonostante le ondate di attacchi aerei che, secondo Israele, hanno gravemente impoverito il suo arsenale.

