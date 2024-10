Mario Rui denunciato al CONI dal suo procuratore: cosa è successo tra il calciatore del Napoli e Giuffredi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Piove sul bagnato per il calciatore del Napoli Mario Rui che dopo esser finito fuori rosa dopo l'arrivo di Antonio Conte e aver rifiutato tutte le offerte di trasferimento, ha visto il suo storico agente Mario Giuffredi presentare contro di lui un’istanza arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Fanpage.it - Mario Rui denunciato al CONI dal suo procuratore: cosa è successo tra il calciatore del Napoli e Giuffredi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Piove sul bagnato per ildelRui che dopo esser finito fuori rosa dopo l'arrivo di Antonio Conte e aver rifiutato tutte le offerte di trasferimento, ha visto il suo storico agentepresentare contro di lui un’istanza arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - solo un calciatore potrebbe essere sostituito con Mario Rui : da Conte arriverebbe un secco no? - it. Dopo il mancato trasferimento nel mercato estivo e i rifiuti a diverse squadre a lui interessate, il calciatore ha infatti chiesto alla società di essere reintegrato in rosa. . Il difensore del Napoli, Mario Rui, è pronto ad agire per vie legali nei confronti del club proprietario del suo cartellino. (Dailynews24.it)