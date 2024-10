Manovra, Sbarra al Governo: non allungare mani su spesa sociale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – La Cisl ha chiesto al Governo che “non si tocchi assolutamente la spesa sociale”. Così il segretario generale Luigi Sbarra a Rainews 24 aggiungendo che “non è possibile allungare le mani con interventi di riduzione della spesa su lavoro, redditi delle famiglie, sanità, pensioni e politiche sociali”. Secondo il numero uno della Cisl bisogna “costruire condizioni per rimettere in moto la crescita. Fino al 2026 la bussola è il Pnrr. Dobbiamo spendere fino all’ultimo centesimo e collegare le risorse del Pnrr a quelle dei fondi strutturali strutturali europei e alle risorse nazionali”. L'articolo Manovra, Sbarra al Governo: non allungare mani su spesa sociale proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – La Cisl ha chiesto alche “non si tocchi assolutamente la”. Così il segretario generale Luigia Rainews 24 aggiungendo che “non è possibilelecon interventi di riduzione dellasu lavoro, redditi delle famiglie, sanità, pensioni e politiche sociali”. Secondo il numero uno della Cisl bisogna “costruire condizioni per rimettere in moto la crescita. Fino al 2026 la bussola è il Pnrr. Dobbiamo spendere fino all’ultimo centesimo e collegare le risorse del Pnrr a quelle dei fondi strutturali strutturali europei e alle risorse nazionali”. L'articoloal: nonsuproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Sbarra : governo convochi parti sociali - giù tasse a ceto medio - (askanews) – Per il lavoro si va verso “un autunno importante: l’auspicio è che il governo provveda subito a convocare le parti sociali per entrare nel merito delle misure che entreranno nella prossima legge di Stabilità”. Una su tutte, per il leader della Cisl, “il taglio del cuneo contributivo”. Roma, 27 ago. (Ildenaro.it)