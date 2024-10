Mangiacavalli (Fnopi): “Sviluppare ricerca infermieristica su scala globale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La presidente della Federazione al convegno internazionale, ‘rafforzare sinergia tra Cersi e istituzioni europee’ “Portare la ricerca infermieristica italiana fuori dall’Italia, su scala internazionale, creando una rete importante a livello globale e suggellare in maniera più importante la sinergia tra il nostro Cersi, Centro di eccellenza per la ricerca e lo sviluppo dell'infermieristica, istituito dalla Sbircialanotizia.it - Mangiacavalli (Fnopi): “Sviluppare ricerca infermieristica su scala globale” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La presidente della Federazione al convegno internazionale, ‘rafforzare sinergia tra Cersi e istituzioni europee’ “Portare laitaliana fuori dall’Italia, suinternazionale, creando una rete importante a livelloe suggellare in maniera più importante la sinergia tra il nostro Cersi, Centro di eccellenza per lae lo sviluppo dell', istituito dalla

Mangiacavalli (Fnopi) : "Sviluppare ricerca infermieristica su scala globale" - Inoltre, abbiamo siglato un protocollo d'intesa per sviluppare la ricerca infermieristica, creando sinergie tra Italia e Irlanda, e collaborato con EuroHealthNet, un'organizzazione che si occupa di salute pubblica e prevenzione". (Adnkronos Salute) - “Portare la ricerca infermieristica italiana fuori dall'Italia, su scala internazionale, creando una rete importante a livello globale e suggellare ... (Liberoquotidiano.it)