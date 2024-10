Ilfattoquotidiano.it - L’ombra della “maledizione dei corvi” si abbatte sulla Famiglia Reale: “Uno è rimasto incastrato con la testa nelle sbarre Torre di Londra ed è morto sbranato dagli altri corvi”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la monarchia inglese è sopravvissuta per per secoli, non è solo meritosua forza e resilienza, ma anche dei suoi riti e del meticoloso rispetto delle leggende sulle quali c’è poco da scherzare. E poi, oggi, alla fine di un anno orribile per la corona, chi oserebbe scherzare a Buckingham Palace, soprattutto quando un altro corvo è deceduto alla Tower of London? Ebbene sì, inutile nascondere le preoccupazioni perché Gripp, così si chiamava, è la terza vittima in meno di tre anni a lasciare scoperto il ruolo di custodia e sorvolodi. Il povero volatile sarebbecon lagabbia prima di essere attaccatoe quindi morire. L’episodio sarebbe accaduto da tempo ma solo adesso il quotidiano Metro ha divulgato la notizia.