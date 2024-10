LIVE Paolini-Zheng 2-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: cinese avanti di un break nel primo set (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Pizzica la riga la risposta di Paolini. Zheng si ferma e chiede il challenge, che però dà ragione all’azzurra. Avvio di partita molto lottato con Zheng brava ad approfittare dell’unica occasione avuta nel primo game. La cinese è partita molto bene in questo match trovando anche un paio di vincenti da fondo campo sensazionali. 2-3 Gioco Paolini: scappa in lunghezza il rovescio della cinese. 40-15 Risposta fulminea di Zheng che impatta benissimo con il dritto. 40-0 Si ferma in rete il dritto lungolinea della cinese, che aveva provato il colpo della disperazione per ribaltare l’inerzia dello scambio. 30-0 Scappa la risposta di Zheng. 15-0 Servizio ad uscire e rovescio dalla parte opposta per Paolini. Zheng arriva in ritardo sulla palla e non riesce a gestire il colpo bimane spedendolo lungo. Oasport.it - LIVE Paolini-Zheng 2-3, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: cinese avanti di un break nel primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Pizzica la riga la risposta disi ferma e chiede il challenge, che però dà ragione all’azzurra. Avvio di partita molto lottato conbrava ad approfittare dell’unica occasione avuta nelgame. Laè partita molto bene in questo match trovando anche un paio di vincenti da fondo campo sensazionali. 2-3 Gioco: scappa in lunghezza il rovescio della. 40-15 Risposta fulminea diche impatta benissimo con il dritto. 40-0 Si ferma in rete il dritto lungolinea della, che aveva provato il colpo della disperazione per ribaltare l’inerzia dello scambio. 30-0 Scappa la risposta di. 15-0 Servizio ad uscire e rovescio dalla parte opposta perarriva in ritardo sulla palla e non riesce a gestire il colpo bimane spedendolo lungo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Paolini-Zheng 2-3 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 13. 00 – Ecco le due giocatrici che fanno il loro ingresso in campo 12. Si trovano l’una di fronte all’altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. (Sportface.it)

LIVE Paolini-Zheng 0-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : break in apertura per la cinese - 12. 13. 30-0 Noo. 47 Nel torneo di Wuhan Paolini ha esordito con la convincente vittoria contro Yue Yuan (6-4, 6-3) prima di dominare il confronto con Erika Andreeva (6-3, 6-2). Grazie a questo risultato l’azzurra si è messa definitivamente alle spalle il torneo di Pechino in cui la toscana è stata eliminata anzitempo da Magda Linette. (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Zheng 1-2 - quarti di finale Wta Wuhan 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 13. 05 – Comincerà a servire Jasmine 13. La padrona di casa, al contrario, ha avuto bisogno di una rimonta per avere la meglio nei confronti della canadese Leylah Fernandez. (Sportface.it)