Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le tensioni in Libano, al centro delle preoccupazioni del governo. Gli interventi, oggi, dei ministri Tajani e Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano” TG2000. Tv2000.it - Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le tensioni in, al centro delle preoccupazioni del governo. Gli interventi, oggi, dei ministrie Crosetto. Servizio di Augusto Cantelmi: “Inon si” TG2000.

