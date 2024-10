L’aurora boreale colora i cieli della Lombardia, boom di foto sui social (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Dal lago di Garda a quello di Como fino a Bergamo, Varese e Milano: L’aurora boreale - o Sar, simili alle aurore ma dalla dinamica di origine differente - ha dato spettacolo anche nel cielo della Lombardia. La tempesta geomagnetica di classe G4 (su una scala di intensità che va da G1 a G5) ha dunque avuto effetti anche alle nostre latitudini. Lo spettacolo si è verificato nella serata del 10 ottobre – dalle 20 alle 8 del mattino – sempre con maggiore intensità. Il fenomeno è inevitabilmente diventato un trend topic sui social network, con decine e decine di immagini e fotografie postate dagli utenti che rimbalzano tra stories e bacheche. Non è la prima volta che succede – era capitato lo scorso 11 maggio – e non sarà l'ultima. Ilgiorno.it - L’aurora boreale colora i cieli della Lombardia, boom di foto sui social Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Dal lago di Garda a quello di Como fino a Bergamo, Varese e Milano:- o Sar, simili alle aurore ma dalla dinamica di origine differente - ha dato spettacolo anche nel cielo. La tempesta geomagnetica di classe G4 (su una scala di intensità che va da G1 a G5) ha dunque avuto effetti anche alle nostre latitudini. Lo spettacolo si è verificato nella serata del 10 ottobre – dalle 20 alle 8 del mattino – sempre con maggiore intensità. Il fenomeno è inevitabilmente diventato un trend topic suinetwork, con decine e decine di immagini egrafie postate dagli utenti che rimbalzano tra stories e bacheche. Non è la prima volta che succede – era capitato lo scorso 11 maggio – e non sarà l'ultima.

