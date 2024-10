L’ambasciata d’Israele in Italia: «Hezbollah agisce indisturbato vicino alle basi Unifil, costretti a rispondere» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo i due attacchi in 24 ore alle basi della missione Unifil, la missione sotto egida Onu di interposizione tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, è L’ambasciata di Israele in Italia a rispondere alle proteste del governo. In quelle basi militari, dove sono rimasti feriti due peacekeeper del battaglione cingalese, è di stanza il contingente Italiano. Da qui le preoccupazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha assicurato che «i militari non abbandoneranno la base», aggiungendo che nella giornata di oggi, 11 ottobre, sono state svolte operazioni di riparazione dei danni subiti in accordo con l’Idf. «Purtroppo l’organizzazione terroristica Hezbollah ha installato indisturbata le sue capacità militari vicino alle basi Unifil. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo i due attacchi in 24 oredella missione, la missione sotto egida Onu di interposizione tra Israele enel sud del Libano, èdi Israele inproteste del governo. In quellemilitari, dove sono rimasti feriti due peacekeeper del battaglione cingalese, è di stanza il contingenteno. Da qui le preoccupazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha assicurato che «i militari non abbandoneranno la base», aggiungendo che nella giornata di oggi, 11 ottobre, sono state svolte operazioni di riparazione dei danni subiti in accordo con l’Idf. «Purtroppo l’organizzazione terroristicaha installato indisturbata le sue capacità militari

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ambasciata d’Israele in Italia : «Hezbollah agisce indisturbato vicino alle basi Unifil - costretti a rispondere» - Israele ribadisce che non è interessato a un’escalation in Libano, ma è tenuto a proteggere i propri cittadini in conformità con il diritto internazionale». Da tempo Hezbollah attacca Israele operando nei pressi di queste basi, sparando sul territorio israeliano e scavando tunnel nelle vicinanze delle suddette basi per trascinare Israele in qualche provocazione», spiega ora Tel Aviv, tramite ... (Open.online)