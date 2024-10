La vendetta dall’aldilà del campione di bocce scomparso: eredità di 1 milione allo storico club rivale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bruce Hallman, uno storico anziano giocatore di bocce che ha militato per oltre 15 anni nel Doncaster Bowling club, ha lasciato nel testamento tutto il proprio patrimonio, dalla cifra enorme di 1 milione, agli storici rivali del Donvale Bowls. Scatenando una contesa legale poi finita nel nulla: "Non possiamo farci nulla, loro si sono presi i soldi e a noi niente" Fanpage.it - La vendetta dall’aldilà del campione di bocce scomparso: eredità di 1 milione allo storico club rivale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bruce Hallman, unoanziano giocatore diche ha militato per oltre 15 anni nel Doncaster Bowling, ha lasciato nel testamento tutto il proprio patrimonio, dalla cifra enorme di 1, agli storici rivali del Donvale Bowls. Scatenando una contesa legale poi finita nel nulla: "Non possiamo farci nulla, loro si sono presi i soldi e a noi niente"

