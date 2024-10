La lettera di addio di Sammy Basso prima di morire: “Ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni” (Di venerdì 11 ottobre 2024) La lettera di addio del 28enne è stata aperta dai suoi genitori solo dopo la morte di Samy Basso ed è stata letta oggi dal Vescovo durante i funerali del biologo nel corso dell'omelia della celebrazione religiosa a Tezze sul Brenta. Fanpage.it - La lettera di addio di Sammy Basso prima di morire: “Ho vissuto la mia vita felicemente, senza eccezioni” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ladidel 28enne è stata aperta dai suoi genitori solo dopo la morte di Samyed è stata letta oggi dal Vescovo durante i funerali del biologo nel corso dell'omelia della celebrazione religiosa a Tezze sul Brenta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’addio al 17enne morto in moto : gli amici con il casco e la lettera struggente della mamma - È morto lì, sotto gli occhi disperati del padre, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. E lo spirito per dare un senso a tutto questo. Gli amici e la fidanzata hanno scelto di salutarlo così, con un casco stretto in mano. Insieme stavano attraversando il sottopasso di Levate, quando in un tratto in curva Fabio ha perso il controllo del mezzo, è scivolato sull’asfalto ed è finito contro un ... (Bergamonews.it)

Ex Milan - Menez : ecco la lettera d’addio al calcio giocato. C’è un indizio - Jeremy Menez si è ritirato dal calcio a 37 anni. Ecco la sua lettera d'addio dell'ex Milan postata direttamente sui propri canali social. (Pianetamilan.it)

Maria Angela Gelati : «Volete superare la paura della morte? Scrivete oggi una lettera di addio». Parola di tanatologa - «Il Rumore del Lutto» è il titolo del Festival che si svolge a Parma e che, per questa XVIII edizione, ha come titolo «Respira». Qui ne parla la sua fondatrice, la tanatologa Maria Angela Gelati. (Vanityfair.it)