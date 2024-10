La grande paralisi dell’Ue: così l’Europa si è autocongelata nel 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Unione europea è impantanata in una palude di inazione e attesa. Il 2024 si sta rivelando un anno di stagnazione politica, con Bruxelles che sembra aver dimenticato il significato della parola “urgenza”. Mentre il mondo corre e le crisi si moltiplicano, l’Ue si concede il lusso di fermarsi, paralizzata dalle sue stesse procedure e dal timore reverenziale verso le prossime elezioni tedesche. La macchina burocratica in stallo: un’Ue in attesa Le elezioni europee hanno consumato la prima metà dell’anno, con la macchina burocratica di Bruxelles che si è praticamente fermata. Ursula von der Leyen, rieletta presidente della Commissione europea, ha impiegato mesi per ottenere l’approvazione del Parlamento. Ora, con un ritardo imbarazzante, si attende che la sua squadra di 26 commissari prenda finalmente posto il 1° dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie. Lanotiziagiornale.it - La grande paralisi dell’Ue: così l’Europa si è autocongelata nel 2024 Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Unione europea è impantanata in una palude di inazione e attesa. Ilsi sta rivelando un anno di stagnazione politica, con Bruxelles che sembra aver dimenticato il significato della parola “urgenza”. Mentre il mondo corre e le crisi si moltiplicano, l’Ue si concede il lusso di fermarsi, paralizzata dalle sue stesse procedure e dal timore reverenziale verso le prossime elezioni tedesche. La macchina burocratica in stallo: un’Ue in attesa Le elezioni europee hanno consumato la prima metà dell’anno, con la macchina burocratica di Bruxelles che si è praticamente fermata. Ursula von der Leyen, rieletta presidente della Commissione europea, ha impiegato mesi per ottenere l’approvazione del Parlamento. Ora, con un ritardo imbarazzante, si attende che la sua squadra di 26 commissari prenda finalmente posto il 1° dicembre, giusto in tempo per le vacanze natalizie.

