Israele attacca ancora l’Unifil Roma su tutte le furie | qual è l’obiettivo di Tel Aviv

Il racconto del Medio Oriente è più veloce che mai: Israele spara ancora contro l'Unifil. qual è l'obiettivo di Tel Aviv. Verifiche in corso sul presunto terzo attacco di Israele all'Unifil. Il Ministero della Difesa lo ha "categoricamente" smentito, ma sul web stanno circolando alcune immagini di muri perimetrali della struttura presidiate dall'Italia. I muri sarebbero stati danneggiati dall'impatto con un carro armato. Israele attacca ancora Unifil, Roma su tutte le furie (Ansa Foto) – notizie.comConfermato invece, il secondo attacco è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. L'Idf (le Forze Armate di Israele) ha sparato nuovamente contro la base Unifil di Naqour. Due caschi blu di nazionalità cingalese sono rimasti feriti. Uno è in gravi condizioni.

Israele spara ancora sugli italiani - tensione alle stelle. L'Unifil : non ce ne andiamo - "I militari italiani non abbandoneranno la base" come richiesto da Israele, ha ribadito il contingente italiano dell'Unifil. Siamo vicini ai nostri militari, stiamo seguendo minuto per minuto quello che sta accadendo”. Non solo. L'attacco è avvenuto alla base 1-31 - già colpita nei giorni scorsi. Secondo quanto trapela, sarebbero stati abbattuti due muri di demarcazione della base. (Iltempo.it)

Gaza non basta : Israele ancora contro Iran e Libano - la situazione oggi - Va fermato. A sud, impianti come quelli di Arak e il complesso missilistico di Esfahan ricoprono ruoli chiave nell’arsenale missilistico iraniano. Le recenti operazioni contro Gaza, così come le crescenti tensioni con Iran e Libano, rivelano un disprezzo radicato per i diritti umani e una politica che va fermata prima che si trasformi in un genocidio dichiarato. (Metropolitanmagazine.it)

Libano - ancora spari da Israele sulle basi Unifil : feriti due caschi blu dell’Onu - uno è grave - Secondo i media libanesi, Israele avrebbe nuovamente aperto il fuoco contro le basi Unifil delle Nazioni Unite. Nell'attacco sono rimasti feriti due caschi blu cingalesi. L'Idf: "Indagini in corso".Continua a leggere . (Fanpage.it)