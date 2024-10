Inganno: cosa è successo a Gabriella, in passato? Il tentativo di suicidio e il buio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sin dai primi episodi di Inganno si lascia intendere che al personaggio di Gabriella De Rosa, interpretato da Monica Guerritore, sia accaduto qualcosa di drammatico, in passato. La soluzione ci viene data un po’ alla volta, ma viene spiegata solo alla fine, nella scena ambientata in tribunale. Nel 1981, quando aveva 17 anni, Gabriella era rimasta incinta di una bambina, Chiara, ma suo padre l’aveva costretta a darla in adozione. Non volendo assecondare la volontà del genitore, Gabriella aveva tentato il suicidio gettandosi dalla terrazza dell’albergo di cui allora era titolare suo padre. Cinemaserietv.it - Inganno: cosa è successo a Gabriella, in passato? Il tentativo di suicidio e il buio Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sin dai primi episodi disi lascia intendere che al personaggio diDe Rosa, interpretato da Monica Guerritore, sia accaduto qualdi drammatico, in. La soluzione ci viene data un po’ alla volta, ma viene spiegata solo alla fine, nella scena ambientata in tribunale. Nel 1981, quando aveva 17 anni,era rimasta incinta di una bambina, Chiara, ma suo padre l’aveva costretta a darla in adozione. Non volendo assecondare la volontà del genitore,aveva tentato ilgettandosi dalla terrazza dell’albergo di cui allora era titolare suo padre.

Come finisce la serie Inganno : Gabriella torna con Elia? - . Monica Guerrirore in una scena di Inganno, serie NetflixGabriella ha attraversato periodi bui, a causa della sua depressione e del trauma di sua figlia Chiara, che le è stata strappata via appena nata e che non ha più visto. it. La nuova serie di Pappi Corsicato, Inganno, finisce con Gabriella che decide di proseguire la sua storia d’amore con Elia, dopo che quest’ultimo è stato assolto dal ... (Cinemaserietv.it)