Infarto e ictus possono arrivare dall’intestino | la scoperta italiana

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – C’è una via diretta che collega l’intestino al cuore e al cervello. Un”autostrada’ lungo la quale, ‘a bordo’ del colesterolo cattivo, viaggia una sostanza che è presente in alcuni batteri del microbiota e che può innescare una trombosi responsabile di infarti e. Lo ha scoperto un gruppo di ricercatori italiani diretto da Francesco Violi, presidente onorario della Simi (Societàdi medicina interna) e professore emerito dell’università Sapienza di Roma, che ne parlerà durante il 125esimo Congresso Simi in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre. Per contrastare il nuovo meccanismo di malattia, sono allo studio terapie mirate.