Incriminata in Germania la "Salis tedesca": il caso che smonta le bufale di Ilaria sul "regime" ungherese

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non solo nella “illiberale” e “oligarchica” Ungheria, come l’ha definita. Anche nella democraticissimasembra che l’idea che si possa andare in giro a sprangare gli avversari politici non sia accettata di buon grado: la procura federale di Karlsruhe, concluse le indagini, ha incriminato per tentato omicidio e lesioni gravi Hanna S., militante antifascista di 29 anni, ora accusata formalmente di aver preso parte alle spedizioni punitive della Hammerbande, le stesse per le quali è finita in guai giudiziari anche. La notizia è arrivata proprio nelle ore in cui l’eurodeputata di Avs lanciava le sue accuse contro il presunto “” di Viktor Orban nell’aula di Strasburgo.