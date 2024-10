Incentivi e prevenzione. Dal G7 di Ancona nuove strategie per la salute globale (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Solo con una cooperazione bilaterale e multilaterale è possibile affrontare le sfide della salute. Lavorando insieme a livello globale possiamo prosperare tutti”. Queste le parole del ministro della salute Orazio Schillaci in conclusione della riunione G7 salute ad Ancona. Il comunicato finale, ha detto il ministro, “è una dichiarazione politica ambiziosa”. Ieri, poi, a margine delle sessioni, ha assicurato nuove risorse in manovra per la lotta contro l’Amr. Ed è proprio su questo obiettivo comune che il ministro ha deciso di aprire la conferenza stampa. “Il tema dell’antimicrobico resistenza mi sta particolarmente a cuore. È un nemico silenzioso che minaccia di vanificare i tanti progressi fatti dalla medicina moderna, questa è un’emergenza, è la vera pandemia e la dobbiamo affrontare insieme”. Formiche.net - Incentivi e prevenzione. Dal G7 di Ancona nuove strategie per la salute globale Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Solo con una cooperazione bilaterale e multilaterale è possibile affrontare le sfide della. Lavorando insieme a livellopossiamo prosperare tutti”. Queste le parole del ministro dellaOrazio Schillaci in conclusione della riunione G7ad. Il comunicato finale, ha detto il ministro, “è una dichiarazione politica ambiziosa”. Ieri, poi, a margine delle sessioni, ha assicuratorisorse in manovra per la lotta contro l’Amr. Ed è proprio su questo obiettivo comune che il ministro ha deciso di aprire la conferenza stampa. “Il tema dell’antimicrobico resistenza mi sta particolarmente a cuore. È un nemico silenzioso che minaccia di vanificare i tanti progressi fatti dalla medicina moderna, questa è un’emergenza, è la vera pandemia e la dobbiamo affrontare insieme”.

