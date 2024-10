In mostra 80 scatti inediti dell’antico cammino (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Com’era la via Vandelli: da Passo Tambura a Resceto” lo racconta una mostra di foto inedite sulla costruzione della strada a metà del Settecento che sarà inaugurata a Palazzo Ducale martedì alle 16,30. Data non casuale: proprio il 15 ottobre 1750 infatti il duca di Modena, Francesco III d’Este, la dichiarò percorribile. E la mostra, patrocinata da Regione, Provincia e Comune, sarà aperta fino al 30 ottobre. A presentare l’iniziativa ieri i presidenti del Parco delle Apuane Andrea Tagliasacchi e della Provincia Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa, Francesco Persiani; il direttore del Parco, Riccardo Gaddi; la consigliera provinciale, Dina Dell’Ertole; Sauro Quadrelli del Cai Massa Elso Biagi e Idilio Antonioli degli “Amici della Via Vandelli”, ideatore del progetto. Lanazione.it - In mostra 80 scatti inediti dell’antico cammino Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Com’era la via Vandelli: da Passo Tambura a Resceto” lo racconta unadi foto inedite sulla costruzione della strada a metà del Settecento che sarà inaugurata a Palazzo Ducale martedì alle 16,30. Data non casuale: proprio il 15 ottobre 1750 infatti il duca di Modena, Francesco III d’Este, la dichiarò percorribile. E la, patrocinata da Regione, Provincia e Comune, sarà aperta fino al 30 ottobre. A presentare l’iniziativa ieri i presidenti del Parco delle Apuane Andrea Tagliasacchi e della Provincia Gianni Lorenzetti, il sindaco di Massa, Francesco Persiani; il direttore del Parco, Riccardo Gaddi; la consigliera provinciale, Dina Dell’Ertole; Sauro Quadrelli del Cai Massa Elso Biagi e Idilio Antonioli degli “Amici della Via Vandelli”, ideatore del progetto.

