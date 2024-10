Agi.it - Il virus dell'influenza è già arrivato ed è aggressivo, come curarsi

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - In Australia l'H1N1pdm ha provocato la seconda stagionele più virulenta degli ultimi 10 anni. Ecco i consigli degli esperti per adulti e bambini. In Australia l'H1N1pdm ha provocato la seconda stagionele più virulenta degli ultimi 10 anni. I sintomi sono quelli tipici: febbre alta, tosse e dolori muscolari, mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. Ma l'intensità e la gravità variano a seconda dei casi ea risposta del malato. Ecco i consigli degli esperti per adulti e bambini. La cura Il miglior rimedio, si legge sul sito'Iss, è il riposo a casa, stare al caldo e bere molta acqua per evitare la disidratazione.