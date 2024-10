Il cielo si tinge di rosso nella notte, lo spettacolo dell’aurora boreale su Forlì: l'emozionante video in timelapse (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una notte indimenticabile. La tempesta solare che giovedì notte ha investito anche l'Italia ha regalato una suggestiva aurora boreale anche sulla Romagna. Occhi all'insù verso Nord-Nord Ovest, per un ricordo che resterà indelebile. Francesco Zannoni ha realizzato uno spettacolare video, che Forlitoday.it - Il cielo si tinge di rosso nella notte, lo spettacolo dell’aurora boreale su Forlì: l'emozionante video in timelapse Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Unaindimenticabile. La tempesta solare che giovedìha investito anche l'Italia ha regalato una suggestiva auroraanche sulla Romagna. Occhi all'insù verso Nord-Nord Ovest, per un ricordo che resterà indelebile. Francesco Zannoni ha realizzato uno spettacolare, che

Tempesta solare e possibile Aurora Boreale in Italia nella notte fra il 10 e l’11 ottobre : Tutti i dettagli - Le probabilità che lo spettacolo luminoso possa esser visto anche a latitudini italiane risiede proprio nell’indice KP; quando quest’ultimo è superiore a 7 – come in questo caso – c’è una forte possibilità che l’aurora possa essere ammirata anche nel cielo italiano. Il campo magnetico della Terra sarà investito da un flusso di plasma (particelle cariche elettricamente) la cui origine deriva ... (Metropolitanmagazine.it)