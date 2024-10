Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la recensione: La vita, l’amore e il punk nei Favolosi Anni Novanta (Di venerdì 11 ottobre 2024) La serie: Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883,, 2024. Diretto da: Sydney Sibilia, Alice Filippi, Francesco Ebbasta. Genere: Dramedy, Coming Of Age, Biopic, Musicale. Cast: Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli. Durata: 8 episodi da 50 minuti. Dove l’abbiamo vista: Su Sky, in anteprima stampa. Trama: Max Pezzali viene bocciato e i suoi genitori gli fanno cambiare scuola. Il suo nuovo compagno di banco è Mauro Repetto, e ha un sogno grande come il suo. A chi è consigliato? A tutti coloro che amano le canzoni degli 883, a tutti quelli che Hanno vissuto gli Anni Novanta, ai teenager di oggi, che in fondo Hanno gli stessi problemi dei ragazzi di un tempo, a chi ama le storie di riscatto. E a chi ha amato Mixed By Erry e gli altri film di Sydney Sibilia. Cinemaserietv.it - Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la recensione: La vita, l’amore e il punk nei Favolosi Anni Novanta Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La serie:– La883,, 2024. Diretto da: Sydney Sibilia, Alice Filippi, Francesco Ebbasta. Genere: Dramedy, Coming Of Age, Biopic, Musicale. Cast: Elia Nuzzolo, Matteo Oscar Giuggioli. Durata: 8 episodi da 50 minuti. Dove l’abbiamo vista: Su Sky, in anteprima stampa. Trama: Max Pezzali viene bocciato e i suoi genitori gli fanno cambiare scuola. Il suo nuovo compagno di banco è Mauro Repetto, e ha un sogno grande come il suo. A chi è consigliato? A tutti coloro che amano le canzoni883, a tutti quelli chevissuto gli, ai teenager di oggi, che in fondogli stessi problemi dei ragazzi di un tempo, a chi ama le storie di riscatto. E a chi ha amato Mixed By Erry e gli altri film di Sydney Sibilia.

