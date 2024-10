“Hanno scelto lei”. Giaele De Donà del GF Vip torna in tv ma è già polemica: “Ha agganci…” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Era un po’ che non si parlava di Giale De Donà, l’influencer ed ex concorrente del GF Vip che pochi mesi fa ha annunciato il divorzio. . Le cose con il marito Brad, anche lui più volte protagonista nella casa, non andavano bene già da prima di Natale scorso, la ex vippona si era tolta la fede e aveva passato il periodo di feste a casa con la sua famiglia, quindi da sola. Poi ha rotto il silenzio e confermato i rumor della separazione che si facevano sempre più insistenti: “Anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi lo Hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse”, aveva spiegato Giaele De Donà per poi vuotare il sacco. Leggi anche: “Tutto quello che ho sempre sognato”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Era un po’ che non si parlava di Giale De, l’influencer ed ex concorrente del GF Vip che pochi mesi fa ha annunciato il divorzio. . Le cose con il marito Brad, anche lui più volte protagonista nella casa, non andavano bene già da prima di Natale scorso, la ex vippona si era tolta la fede e aveva passato il periodo di feste a casa con la sua famiglia, quindi da sola. Poi ha rotto il silenzio e confermato i rumor della separazione che si facevano sempre più insistenti: “Anche se non lo avevo ancora detto, tanto di voi locapito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa, di prendere due strade diverse”, aveva spiegatoDeper poi vuotare il sacco. Leggi anche: “Tutto quello che ho sempre sognato”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Invalido per gli effetti collaterali dell'antibiotico e un 22enne si è suicidato per il dolore. Le istituzioni ci hanno abbandonati» - Pochi giorni di antibiotico e delle vite rovinate. La denuncia parte da Fabrizio Gentili, un uomo di 47 anni e professore di matematica e fisica in un liceo di Macerata, invalido al 60% a causa degli... (Leggo.it)

«Invalido per gli effetti collaterali dell'antibiotico - e un 22enne si è suicidato per il dolore. Le istituzioni ci hanno abbandonati» - Pochi giorni di antibiotico e delle vite rovinate. La denuncia parte da Fabrizio Gentili, un uomo di 47 anni e professore di matematica e fisica in un liceo di Macerata, invalido al 60% a causa degli... (Leggo.it)

Sinner - l’hanno sentito tutti : errore imperdonabile - itQuello che ancora non è dato sapere è se saranno i soli due protagonisti della sfida al vertice che caratterizzerà i prossimi anni o se, invece, questo duo sia destinato ad “allargarsi”. “Considero Alcaraz-Sinner uno dei migliori eventi sportivi di sempre – queste le sue parole – ogni singola volta che giocano. (Ilveggente.it)