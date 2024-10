Panorama.it - Grattineria: Il luogo perfetto per grattini, relax e benessere

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Quando si parla di una, bisogna chiarire subito che non si tratta di unqualunque. Non è nemmeno un posto accessibile a chiunque senza motivo. No, è uno spazio dove chi desidera i cosiddetti "" può vedere soddisfatto il proprio bisogno, dal vivo, con una persona in carne e ossa. Ma facciamo un passo indietro: cosa sono i? Si tratta di un tipo di carezza, eseguita facendo scivolare delicatamente le unghie sulla pelle del ricevente. Normalmente, isi praticano in contesti domestici. Per questo motivo, spesso vengono richiesti a fratelli, sorelle, coniugi o a chiunque sia disposto a passare minuti interi accarezzando con precisione una specifica zona del corpo di chi li riceve, chiamato probabilmente "il grattinato".