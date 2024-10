Grande Fratello, Javier e Lorenzo mollano Shaila: "Non vuole nessuno dei due" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Casa più spiata d'Italia continua a tenere banco il rapporto tra i tre coinquilini, al centro di una dinamica che inizia a stufare il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra. Nelle ultime ore di convivenza al Grande Fratello, si sono scritti nuovi capitoli nel complicato rapporto tra Javier, Lorenzo e Shaila Gatta ma, nonostante gli ultimi riavvicinamenti e chiarimenti, la dinamica che si è creata tra i tre sembra aver ormai stancato il pubblico. Ieri sera, l'ex velina ha cercato di riavvicinarsi a Javier, ma sia il pallavolista che il modello milanese sembrano ormai aver deciso di tirarsi fuori da questa intricata situazione. Il nuovo triangolo amoroso del Grande Fratello si complica Che Shaila stesse tirando troppo la corda era evidente a tutti. Se è vero che ha il diritto Movieplayer.it - Grande Fratello, Javier e Lorenzo mollano Shaila: "Non vuole nessuno dei due" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Casa più spiata d'Italia continua a tenere banco il rapporto tra i tre coinquilini, al centro di una dinamica che inizia a stufare il pubblico che segue la diretta su Mediaset Extra. Nelle ultime ore di convivenza al, si sono scritti nuovi capitoli nel complicato rapporto traGatta ma, nonostante gli ultimi riavvicinamenti e chiarimenti, la dinamica che si è creata tra i tre sembra aver ormai stancato il pubblico. Ieri sera, l'ex velina ha cercato di riavvicinarsi a, ma sia il pallavolista che il modello milanese sembrano ormai aver deciso di tirarsi fuori da questa intricata situazione. Il nuovo triangolo amoroso delsi complica Chestesse tirando troppo la corda era evidente a tutti. Se è vero che ha il diritto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ecco cosa sta succedendo”. Enzo Paolo - la scoperta fuori dal Grande Fratello : perché vuole lasciare la casa - Non troppo, giusto il tempo di provare a tenerlo su di morale. L'articolo “Ecco cosa sta succedendo”. Ma la domanda del pubblico è sempre questa: il concorrente lascerà la casa oppure no? Come riporta il sito Fanpage, alla base di questa volontà manifestata anche al conduttore di abbandonare il GF potrebbe esserci il lavoro. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - Javier a cuore aperto con Shaila : "Non riesco a guardarti con occhi diversi" - e lei torna sui suoi passi - Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Shaila Gatta riapre le porte a Javier Martinez e chiude con Lorenzo Spolverato. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - Amanda Lecciso affronta Helena Prestes : "Mi sono sentita pugnalata" (VIDEO) - Nella Casa del Grande Fratello arriva il confronto tra Helena Prestes e Amanda Lecciso: le due concorrenti decidono chiarire le loro precedenti incomprensioni. (Comingsoon.it)