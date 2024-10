Grande fratello 25: Shaila Gatta cambia ancora idea e ammette cosa prova per Javier Martinez (Di venerdì 11 ottobre 2024) Shaila Gatta e Javier Martinez si sono confrontati nuovamente sui loro sentimenti nella casa del Grande fratello 25 e sembra che la loro frequentazione lasciata in sospeso possa riprendere. Nel dettaglio, nell’attesa generale per la nuova puntata al reality di Canale 5, il bel pallavolista trova modo e tempo per parlare a cuore aperto all’ex veline di Striscia la Notizia. Oltre allo stupore, sembra che queste parole abbiano suscitato una fortissima emozione in Shaila che subito dopo ha confidato i suoi sentimenti ad altre concorrenti. Shaila Gatta e Javier Martinez si riavvicinano: il confronto al Grande fratello Dopo aver rifiutato Javier Martinez, spiegando di non essere interessata a lui perché non rispecchia il suo ideale di uomo forte e determinato, Shaila Gatta sembra riavvicinarsi al pretendente. In risposta, Javier le fa una dichiarazione d’amore pubblica. Anticipazionitv.it - Grande fratello 25: Shaila Gatta cambia ancora idea e ammette cosa prova per Javier Martinez Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)si sono confrontati nuovamente sui loro sentimenti nella casa del25 e sembra che la loro frequentazione lasciata in sospeso possa riprendere. Nel dettaglio, nell’attesa generale per la nuova puntata al reality di Canale 5, il bel pallavolista trova modo e tempo per parlare a cuore aperto all’ex veline di Striscia la Notizia. Oltre allo stupore, sembra che queste parole abbiano suscitato una fortissima emozione inche subito dopo ha confidato i suoi sentimenti ad altre concorrenti.si riavvicinano: il confronto alDopo aver rifiutato, spiegando di non essere interessata a lui perché non rispecchia il suole di uomo forte e determinato,sembra riavvicinarsi al pretendente. In risposta,le fa una dichiarazione d’amore pubblica.

