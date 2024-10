Gli scienziati italiani a Bernini: «Basta tagli, ricerca a rischio» (Di venerdì 11 ottobre 2024) «È totalmente falso che ci sia stato un taglio da 513 milioni di euro». La ministra per l’Università e la ricerca, Anna Maria Bernini, anche ieri, durante il question time Gli scienziati italiani a Bernini: «Basta tagli, ricerca a rischio» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Gli scienziati italiani a Bernini: «Basta tagli, ricerca a rischio» Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) «È totalmente falso che ci sia stato uno da 513 milioni di euro». La ministra per l’Università e la, Anna Maria, anche ieri, durante il question time Gli: «» il manifesto.

Festival di Open - Bernini : «Per fare tornare in Italia i cervelli in fuga non bastano gli sgravi fiscali - servono infrastrutture per la ricerca» – Il video - «Noi stiamo lavorando tanto sulla ricerca, mai abbastanza. «Le nostre università non sono tutte uguali – spiega Bernini -, un po’ come noi. E bisogna creare delle infrastrutture per la ricerca che consentano ai cervelli di andare, tornare e portare altri cervelli nel nostro Paese». Intelligenza artificiale e università Per la ministra al centro dell’intelligenza artificiale ci deve essere ... (Open.online)

Festival di Open - Bernini : «Per fare tornare in Italia i cervelli in fuga non bastano gli sgravi fiscali - servono infrastrutture per la ricerca» – Il video - Ciò che sto cercando di fare, nel rispetto dell’autonomia universitaria, è orientare le università verso l’interdisciplinarità. Perché spesso – continua – c’è più personale docente, che studenti. Sui fondi, precisa Bernini, «ci sono 11 miliardi extra sulla ricerca, che sono tantissimi per noi, dati dal Pnrrr, da mettere dove? Non per fare spesa corrente, bensì per fare investimenti. (Open.online)

Manovra - Bernini : “Mi batterò con Mef per risorse a università e ricerca” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – "Da sindacalista della categoria mi batterò al Mef per le risorse" da destinare al sistema della formazione e della ricerca. "Nel Pnrr abbiamo avuto importanti innesti di liquidità, più di 11 miliardi. (Webmagazine24.it)