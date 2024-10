Giancarlo Esposito, per tutti Gus Fring di ‘Breaking Bad’: “Giro il mondo, ma io mi sento italiano” – Video (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gus Fring di ‘Breaking Bad’, le origini italiane e il mondo di oggi raccontato in ‘Megalopolis’ di Francis Ford Coppola (dal 16 ottobre nelle sale). Ne abbiamo parlato con l’attore Giancarlo Esposito, a Roma per ricevere il Premio ‘PAIR – Prize for American-Italian Relation’, il riconoscimento che il Centro Studi Americani consegna a una personalità che si è distinta per aver promosso e perseguito il progresso civile e morale del genere umano, in sintonia e in coerenza con i rapporti culturali Italia/Usa. La star di ‘Breaking Bad’ Giancarlo Esposito: “Non vorrei interpretare nessun altro se non Gus Fring” L'articolo Giancarlo Esposito, per tutti Gus Fring di ‘Breaking Bad’: “Giro il mondo, ma io mi sento italiano” – Video proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gusdi, le origini italiane e ildi oggi raccontato in ‘Megalopolis’ di Francis Ford Coppola (dal 16 ottobre nelle sale). Ne abbiamo parlato con l’attore, a Roma per ricevere il Premio ‘PAIR – Prize for American-Italian Relation’, il riconoscimento che il Centro Studi Americani consegna a una personalità che si è distinta per aver promosso e perseguito il progresso civile e morale del genere umano, in sintonia e in coerenza con i rapporti culturali Italia/Usa. La star di: “Non vorrei interpretare nessun altro se non Gus” L'articolo, perGusdi: “il, ma io mi” –proviene da Daily Show Magazine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La star di ‘Breaking Bad’ Giancarlo Esposito : “Non vorrei interpretare nessun altro se non Gus Fring” - Ma solo sullo schermo. È diventato popolare recitando nella serie 'Breaking Bad' nel ruolo di Gustavo ‘Gus’ Fring, boss della metanfetamina e proprietario della catena di fast food ‘Los Pollos Hermanos’, […]. L’attore sulle elezioni Usa: "È importante votare, se tutti dicessero no non esisterebbero dittatori" Giancarlo Esposito è abituato ad essere il cattivo di turno. (Sbircialanotizia.it)

La star di ‘Breaking Bad’ Giancarlo Esposito ‘Non vorrei interpretare nessun altro se non Gus Fring’ - A dirlo all’Adnkronos è proprio Esposito, a Roma per ricevere il Premio ‘PAIR – Prize for American-Italian Relation’, il riconoscimento che il Centro Studi Americani consegna ad una personalità che si è distinta per aver promosso e perseguito il progresso civile e morale del genere umano, in sintonia e in coerenza con i rapporti culturali Italia/Usa. (Dailyshowmagazine.com)

Giancarlo Esposito anticipa tanti nuovi spin off di Star Wars - All’edizione 2024 del Dragon Con di Atlanta, Giancarlo Esposito ha ipotizzato grandi cose nel futuro cinematografico di Star Wars. Ha anche spiegato come Star Wars sia stato diverso dagli altri ruoli che ha interpretato: “Sai che stai entrando in un franchise che è più grande di te… Tutti quei grandi movimenti culturali che attraversiamo nelle nostre vite si riflettono in questo mondo. (Metropolitanmagazine.it)