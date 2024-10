Gaeta / Lavori Pubblici in Comune: il dirigente Cristoforo Accetta si dimette dagli incarichi di Rup (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gaeta – Se non è un ammutinamento poco ci manca. Sono scarne ma taglienti le righe contenute in una lettera che uno dei più noti funzionari della ripartizione tecnica del Comune di Gaeta Cristofaro Accetta (fratello minore dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, l’imprenditore Eduardo) ha inviato al dirigente del settore Pubblici del Comune, Antonio L'articolo Gaeta / Lavori Pubblici in Comune: il dirigente Cristoforo Accetta si dimette dagli incarichi di Rup Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Lavori Pubblici in Comune: il dirigente Cristoforo Accetta si dimette dagli incarichi di Rup Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di venerdì 11 ottobre 2024)– Se non è un ammutinamento poco ci manca. Sono scarne ma taglienti le righe contenute in una lettera che uno dei più noti funzionari della ripartizione tecnica deldiCristofaro(fratello minore dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, l’imprenditore Eduardo) ha inviato aldel settoredel, Antonio L'articoloin: ilsidi Rup Temporeale Quotidiano.

